Piedi per terra, testa bassa e allo stesso tempo tanta ambizione. Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è fatto così indipendentemente da tutto. La passione che mette nel suo lavoro è tanta, e tale fattore sta dando i suoi frutti: la Dea è in testa alla classifica, battendo ogni tipo di record (soprattutto in termini di goal), anche se la strada per arrivare a quel traguardo tanto desiderato quanto poco citata per questioni scaramantiche è ancora lunga. Ai microfoni de L’Eco di Bergamo, il numero uno nerazzurro ha giudicato così queste prime partite di campionato.

Antonio Percassi su questo primo bilancio dell’Atalanta 2020-21

“Sono felice per questa partenza coi fiocchi. Siamo già a -31 dal raggiungimento della salvezza, ma anche dallo champagne. Bello vedere l’Atalanta in testa alla classifica, ma cerchiamo di mantenere i piedi per terra: non siamo degli sprovveduti. Scudetto? Se perdi poi fai la figura del presuntuoso che s’è schiantato. Considero questa Atalanta come la migliore di tutti i tempi, ma occhi ben aperti. Collocamento? Secondo me molte squadre si sono rinforzate. Juve e Inter sopra tutte, il Napoli le ha avvicinate. Poi ci sono quelle squadre che puntano all’Europa, e le sorprese. Noi dobbiamo giocare sempre per vincere. Poi a primavera ci guarderemo intorno”.