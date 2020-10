Il momento buio di Josip Ilicic sembra soltanto un lontano ricordo: l’attaccante nerazzurro sta lavorando al Centro Bortolotti di Zingonia per riprendersi la cattedra offensiva (da buon professore) del reparto dell’Atalanta. La sua presenza, in vista della nuova stagione calcistica 2020-21 (iniziata con la vittoria contro il Torino in trasferta), è decisiva per la Dea: raggiungere determinati traguardi comporta ad avere tra le mani giocatori di un calibro abbastanza alto. Ecco le ultime news riprese dalla sede atalantina nella mattinata di ieri, poco prima dell’inizio del match tra Lazio e Atalanta.

Il ritorno graduale di Josip Ilicic: le ultime da Zingonia

Attraverso il suo profilo Instagram (premiato come miglior portiere della stagione 2019-20), Pierluigi Gollini ha pubblicato una storia nella quale faceva vedere i giocatori sottoposti al lavoro differenziato, in attesa di qualche miglioramento fisico. Oltre all’estremo difensore nerazzurro e il centrocampista Pessina, c’è anche il fantasista: motivato a recuperare tutto quello che negli ultimi mesi, per motivi molto seri, ha perso (soprattutto psicologicamente). Società, mister, squadra e tifosi sono con Ilicic, aspettando il giorno in cui si potrà rivedere il numero 72 atalantino all’interno del rettangolo di gioco: pronto a scrivere la storia nerazzurra in Italia e in Europa.

Link foto di Ilicic a Zingonia

https://www.instagram.com/stories/ilicic72/2409555554484765457/?hl=it