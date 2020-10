Una settimana di tempo per ricaricare al meglio le batterie. L’Atalanta si gode questa sosta tra certezze, recuperi e un grande entusiasmo vista la testa della classifica. I nove punti, conditi dai 13 goal fatti sono soltanto una piccola parte di quello che i nerazzurri hanno mostrato in tre giornate di campionato: bel gioco, fame e piena consapevolezza dei propri mezzi. La ciliegina sulla torta arriva con i giocatori convocati nelle loro rispettive Nazionali, confermando un’Atalanta sempre più importante anche attraverso un campo internazionale. Ora non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia: dove Gasperini può contare su delle novità molto interessanti.

Atalanta a lavoro: il comunicato della società nerazzurra

Certezze, allenamento differenziato e qualche novità – Nel pomeriggio di ieri l’Atalanta ha diramato un comunicato sugli allenamenti fatti e sul programma di stamattina, sottolineando il rientro di Miranchuk in gruppo (con Ilicic che sta recuperando al meglio) e il lavoro differenziato di Gollini, Pessina e Piccini. La società recita: “Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, si sono allenati a parte Gollini, Pessina e Piccini. Miranchuk ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. Domani, venerdì 9 ottobre, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, è in programma un’altra seduta al mattino”.