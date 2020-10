Aria di riscatto. Sarebbe perfetto per descrivere il morale dell’Atalanta dopo la sconfitta contro il Napoli: delusione si, ma comunque una fame costante nel voler cercare la vittoria ad ogni costo. Mercoledì ci sarà l’esordio in Champions League contro il Midtjyalland: avversario inferiore sulla carta, anche se la palla è rotonda e può accadere di tutto. Ecco il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia.

Comunicato Atalanta BC – “Archiviata la trasferta di Napoli, i nerazzurri sono tornati ad allenarsi questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Per Gomez e compagni carichi di lavoro diversi a seconda del minutaggio nella partita di ieri e testa subito all’imminente esordio stagionale in UEFA Champions League, in programma mercoledì sul campo dei danesi del Midtjylland. La preparazione proseguirà domani, lunedì 19 ottobre, con un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.

English version – “After the away match to Napoli, Atalanta resumed training this morning at the Bortolotti Training Centre in Zingonia. Gomez and his teammates worked according to the minutes played in yesterday’s game, focusing on the upcoming UEFA Champions League match away to Midtjylland, scheduled for Wednesday 21 October, which will be the first match of the season for the Nerazzurri. The preparation will continue tomorrow, Monday 19 October, with an afternoon training behind closed doors at the Bortolotti Training Centre”.