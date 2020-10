Champions League, dove vedere Marsiglia Manchester City streaming e diretta tv

Champions League, ecco dove vedere Marsiglia Manchester City in streaming e in tv.

Allo Stade Vélodrome va in scena il match Marsiglia – Manchester City, gara valida per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League.

Il Marsiglia inaspettatamente ha perso la prima gara di Champions League in casa dell’Olympiakos per 1-0. Adesso il passaggio del girone diventa ancora più difficile. In Ligue 1 invece è arrivata una vittoria nell’ultima giornata contro il Lorient che porta i francesi al quinto posto in classifica con 15 punti.

Il Manchester City invece ha vinto la gara d’esordio in questa Champions. Gli inglesi hanno battuto in rimonta il Porto con il risultato di 3-1. In Premier League invece clamorosamente i ragazzi di Guardiola non sono a punteggio pieno dopo cinque giornate: solo 8 punti conquistati con due vittorie e due pareggi.

Il pronostico è sicuramente in favore del City. Il Marsiglia ritorna in Champions dopo sette anni: nella stagione 2013/2014 i francesi furono sorteggiati nel girone di ferro con Arsenal, Borussia Dortmund e Napoli e persero tutte le sei partite.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà il tedesco Tobias Stieler.

Dove vedere Marsiglia Manchester City tv

La sfida di Champions League tra Marsiglia e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport (canale 256 satellite). Il collegamento inizierà alle ore 20 con l’ampio prepartita per accompagnare tifosi e appassionati alla partita.

Dove vedere Marsiglia Manchester City streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, la partita Marsiglia – Manchester City è possibile seguirla in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS. Ma non solo Sky Go: per coloro che vogliano vedere le giocate di Thauvin e Sterling è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.