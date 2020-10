LITE TRA BIRAGHI E IL VICE DI IACHINI: “CHE C…O VUOI?” – La Fiorentina è sempre più in crisi. La vittoria contro il Torino, che ha aperto la stagione, sembrava segnale di un campionato finalmente più tranquillo per l’ambiziosa società di Commisso: poi, le sconfitte con Inter (comunque partita dignitosa) e Sampdoria ed oggi il pareggio con il neopromosso Spezia stanno riportando la tristezza e la rabbia nei corridoi di casa viola. Soprattutto il pareggio con rimonta incorporata ad opera dei liguri ha alzato nettamente la tensione, e se già era considerato in bilico l’allenatore Beppe Iachini ora lo è certamente ancora di più: e non è mancato un episodio che farà discutere, con Biraghi che ha alzato i toni nei confronti del vice allenatore Carillo.

Lite tra Biraghi e il vice di Iachini, altissima tensione a Firenze: e su Sarri…

Non sembra trovare pace, insomma, la Fiorentina dall’arrivo di Rocco Commisso. Come detto, appunto, nel corso della partita contro lo Spezia di oggi pomeriggio, terminata 2-2 con la rimonta dei bianconeri, ha visto il terzino sinistro Cristiano Biraghi protagonista di un episodio piuttosto spiacevole. Nel finale di partita, infatti, il laterale della Nazionale ex Inter ha risposto a tono a Giuseppe Carillo, che cercava di spiegargli come posizionarsi in campo: “Che c…o vuoi?!“, l’imprecazione rivolta al vice di Iachini. E proprio l’attuale tecnico viola sembra essere sempre più in bilico: in pole position potrebbe esserci addirittura Maurizio Sarri per la sua sostituzione, un nome che certamente potrebbe riportare entusiasmo in una piazza ambiziosa come Firenze.