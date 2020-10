“ColombiAtalanta”. Zapata, Muriel e Mojica convocati in Nazionale

Da tre anni a sta parte la Colombia si è colorata di un nerazzurro che ormai non può mancare durante la disputa delle partite della Nazionale di calcio. Domani l’Atalanta affronterà il Cagliari in casa per quanto riguarda la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021, e poi è tempo di entrare in campo internazionale nelle rispettive vesti. Quando si tratta di convocazioni il mister Carlos Queiroz non ha dubbi: il reparto offensivo della Dea deve esserci senza tanti giri di parole, soprattutto in un periodo prolifico viste le prestazioni contro Lazio e Torino. Gli attaccanti Duvan Zapata e Luis Muriel, insieme all’esterno Mojica (neo acquisto sulla fascia sinistra) sono nella lista convocati della Colombia: un risultato assolutamente straordinario non solo per i giocatori (che a Bergamo sono cresciuti tantissimo), ma anche per la stessa Atalanta Bergamasca Calcio.

Un’Atalanta sempre più internazionale (e soprattutto colombiana) – Nella giornata di ieri, il mister Carlos Queiroz ha diramato la lista dei convocati per quanto concerne la qualificazione ai mondiali 2022 in Qatar. Il post sul profilo Instagram della squadra recita: “Ecco i convocati da @carlosqueiroz_ per il nostro debutto nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA Qatar Qatar 2022”. Una Colombia sempre più atalantina.