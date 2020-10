Comunicato Lazio: “Ci sono positivi nel gruppo squadra. Oggi nuovi tamponi per individuare i calciatori impiegabili”

Sono arrivati chiarimenti dalla Lazio sulla situazione della squadra. Dopo i settanta tamponi (familiari compresi) effettuati ieri, sono risultati positivi alcuni membri del gruppo squadra. La Lazio quindi, dopo aver disputato la partita di Champions League contro il Club Brugge con i giocatori contati, si trova ulteriormente in difficoltà in vista della gara di campionato contro il Torino di domani. Gli indisponibili infatti salgono a quattordici (alcuni con problemi fisici di vario genere) ma la società sembra intenzionata a giocare la gara di domani.

Oggi i giocatori disponibili si alleneranno a Formello agli ordini di mister Inzaghi ed effettueranno tutti un altro tampone come da regolamento. I risultati dovrebbero arrivare domani mattina e quindi la partenza in direzione Torino potrebbe essere posticipata da stasera a domani mattina. Se così fosse, la Lazio potrebbe chiedere alla Lega di spostare l’inizio gara dalle ore 15 alle ore 18, come già fatto in occasione di Napoli – Genoa.

Verso Torino, ecco il comunicato Lazio

“La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra.

Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio.

I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico”.