CORONAVIRUS FIORENTINA, NUOVO CASO PER LA VIOLA – Purtroppo non c’è pace per nessuno, e neppure per la Fiorentina, per quanto riguarda il Covid-19. La Viola, che fu tra le società più colpite nella prima ondata di marzo-aprile, ora rientra di nuovo nel vortice dei protocolli e delle “bolle”: è di poco fa, infatti, un comunicato che spiega la positività al Coronavirus di un membro dello staff, del quale non è stato annunciato il nome. Per fortuna, però, il membro positivo è asintomatico, e già in isolamento.

Coronavirus Fiorentina, salta la presentazione di Quarta

ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari“. Così recita il comunicato della Fiorentina, che annuncia il caso di positività al Covid-19 all’interno della società.

Oggi, poi, si sarebbe dovuta tenere la conferenza stampa di presentazione del neo difensore viola Lucas Martinez Quarta, argentino rilevato dal River Plate durante il mercato ma arrivato fisicamente solo pochi giorni fa in Italia: la società di Rocco Commisso ci ha tenuto a precisare che tale conferenza non avverrà oggi. “ACF Fiorentina comunica che, a seguito della positività riscontrata all’interno del gruppo squadra, la conferenza stampa di presentazione di Martinez Quarta è annullata e tutte le attività media del Club, ad eccezione del giorno gara, sono sospese“. Insomma, nuova grana in casa viola: c’è da sperare che tutto, ma davvero tutto, finisca molto in fretta.