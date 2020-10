Coronavirus, presidente della Lega Serie A Dal Pino positivo

Ennesimo caso di Covid-19 che colpisce la Serie A, questa volta però non sono i membri delle squadre ad essere coinvolti: il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino positivo al tampone effettuato ieri, ora è in isolamento e asintomatico.

Dal Pino positivo al Coronavirus: la situazione

Il presidente della Lega Serie A ora seguirà tutte le procedure previste dal protocollo sanitario e parteciperà da remoto a tutti gli incontri previsti dalla Lega.

E’ stato effettuato il tampone anche al presidente della Figc Gravina, risultato negativo, e che ieri sera insieme a Dal Pino e al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora aveva partecipato alla videoconferenza riguardante il caso Juve-Napoli e non solo.

Dal Pino proprio a livello preventivo aveva preferito non recarsi a Roma spingendo per effettuare la videoconferenza da remoto in attesa del risultato del tampone, poi risultato positivo.

Dopo la notizia di Dal Pino positivo, il presidente della Figc Gravina si è posto anche lui in auto-isolamento fiduciario: i due si erano incontrati lunedì alla riunione straordinaria della Lega Calcio.

Il Coronavirus continua a rimanere nell’ombra del calcio italiano: solo nell’ultima settimana ci sono stati positivi nella Juventus, nel Napoli, nell’Atalanta, nel Potenza e il maxi cluster del Genoa con 22 positivi.