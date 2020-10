CRISTIANO RONALDO NEGATIVO AL COVID: VIRUS SCONFITTO, ORA TORNA IN CAMPO – La Juventus, al momento, ha un disperato bisogno di CR7. I pareggi in campionato, soprattutto quelli contro Crotone e Verona, avevano fatto storcere il naso a società e tifosi, quindi la vittoria con la Dinamo Kiev sembrava aver riportato serenità nell’ambiente, ma poi la sconfitta (la prima stagionale) col Barcellona sembra aver aperto gli occhi a tutti: la Juve e Pirlo sono in difficoltà, e serve un uomo a tirarla su. Quell’uomo, probabilmente, risponde al nome di Cristiano Ronaldo, colui che più di tutti è in grado di spostare gli equilibri in questa Serie A insieme a Zlatan Ibrahimovic: e, proprio pochi minuti fa, la Juventus ha ricevuto una bellissima notizia in merito alle condizioni di Ronaldo, fino ad oggi positivo al Covid.

Cristiano Ronaldo negativo al Covid: Pirlo lo porterà a Cesena

CR7 is back: è guarito dal Coronavirus ed ora la Juve se lo può finalmente godere di nuovo. Questo il comunicato: “Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“.

Insomma, Pirlo avrà finalmente il suo uomo migliore a disposizione a partire dalla sfida allo Spezia. Una partita in cui la Juventus ha assolutamente bisogno dei tre punti, dopo gli ultimi passi falsi, se non vuole rimanere indietro nella rincorsa all’attuale capolista Milan. Ronaldo, seppur non abbia effettuato alcun allenamento nelle ultime due settimane (quasi tre, per la verità: positività durata ben 19 giorni), verrà quasi certamente portato a Cesena, dove lo Spezia disputa le sue partite casalinghe: e i tifosi possono festeggiare. Il Re è tornato.