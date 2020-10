Crotone-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Stroppa e Gasperini

Crotone-Atalanta probabili formazioni: riscatto immediato – Dopo il pareggio contro l’Ajax al Gewiss Stadium, l’Atalanta di Gasperini ha l’assoluta necessità di ritornare alla vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Sampdoria. La prossima sfida si terrà in quel di Crotone, con i rossoblu ultimi in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza. Non ci si può permettere un altro passo falso: in un contesto dove la Serie A è molto equilibrata. Ora non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Crotone-Atalanta probabili formazioni: le ultimissime

L’Atalanta di Gasperini scenderà in campo con una formazione ricca di novità: Gollini ritornerà a disposizione tra i pali, Palomino verrà schierato insieme a Romero e il confermato Toloi; Pasalic in mediana con Freuler; fasce laterali ai soliti Gosens e Hateboer; attacco con Gomez a sostegno di Ilicic e Zapata. Per quanto riguarda il Crotone 3-5-2 dove il contropiede è una particolare arma da sfruttare: soprattutto con le fasce coordinate dai due ex nerazzurri Molina e Reca. Chiavi della difesa a Marrone, mentre la fase offensiva verrà gestita da Simy e Messias.

