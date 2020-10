Dino Zoff: “La Juventus rimane la vera regina del campionato”

In un contesto cui il mondo del calcio è per ovvie ragioni concentrato soltanto sulla gestione Covid-19 e isolamenti, c’è anche chi prova a riportare un po’ normalità. Tra questi Dino Zoff, che lontano da ogni condizionamento dovuto alla pandemia, ai microfoni di RadioSei, fa un suo personale pronostico per questo campionato, in cui la Juventus rimane la favorita. Queste le sue parole:

«La Lazio è la stessa dello scorso anno, non abbiamo visto ancora i nuovi arrivi. Tare ha grande fiducia anche da parte mia. La Juve resta la squadra da battere, l’Inter ha fatto grandi investimenti. I biancocelesti, o scorso anno, hanno bucato solo il finale. La squadra di Inzaghi è stata caricata di responsabilità, e la responsabilità è una brutta bestia da dover sopportare»

Sembra dunque avere le idee chiare Zoff sul fatto che nonostante rispetto al passato le avversarie si siano fortificate, la Juventus rimane ancora la vera regina del campionato, in grado di dominare la scena e continuare a essere considerata “da battere”. Certo, pur volendo cercare di non pensarci, è inevitabile però non considerare che questo è e rimarrà un campionato imprevedibile in cui ciò che oggi può apparire sulla carta certo, potrebbe di colpo non esserlo più.