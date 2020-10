DOVE VEDERE BENEVENTO BOLOGNA IN STREAMING E IN TV – Altalena di risultati, fino a questo momento, per Benevento e Bologna: alla prima giornata, vittoria dei campani e sconfitta degli emiliani contro una milanese (il Milan), alla seconda giornata vittoria del Bologna e sconfitta delle Streghe contro l’altra milanese (l’Inter). In ogni caso, sono due squadre che sembrano discretamente in forma, visto che il neo promosso Benevento ha comunque segnato già 5 gol nelle prime due e non ha sfigurato del tutto contro i nerazzurri e il Bologna ha distrutto per 4-1 un Parma davvero giù di corda. Adesso, lo scontro diretto: appuntamento il 4 ottobre 2020 alle ore 15 al Ciro Vigorito di Benevento.

DOVE VEDERE BENEVENTO BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI – Il Benevento di Inzaghi cambia qualche effettivo rispetto alla partita di mercoledì. Davanti a Montipò, ci sono Glik e Caldirola, ma sugli esterni ci saranno Letizia e Foulon (fuori Maggio). Possibile turno di riposo per Dabo, al suo posto dentro Ionita insieme a Hetemaj e Schiattarella. Davanti, possibili esordi dal 1° minuto per Lapadula e Iago Falque, probabilmente con Caprari: fuori Moncini e Insigne, Sau spera ancora.

Il Bologna di Mihajlovic arriva a Benevento con Skorupski confermato tra i pali, Danilo e Tomyasu coppia centrale con lo scozzese Hickey e De Silvestri a presidiare le fasce. Spazio ancora per il talento Schouten, a fianco di Gary Medel. Confermato poi Skov Olsen dopo la bella partita col Parma, confermatissimo ovviamente Soriano (doppietta per lui contro i ducali), poi Barrow e Palacio.

Serie A 3° Giornata, dove vedere Benevento Bologna in streaming e in diretta tv

La partita Benevento-Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire Benevento-Bologna anche in streaming attraverso Sky Go: la gara sarà visibile sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc. Nel primo caso occorrerà prima scaricare l’app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale. C’è inoltre la possibilità di seguire la partita in streaming acquistando un pacchetto su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche i match della Serie A.