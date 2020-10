DOVE VEDERE CROTONE JUVE IN TV E IN STREAMING – Non è stata decisamente una settimana facile, per la Juventus. La notizia della positività di Cristiano Ronaldo, che mette in dubbio anche la presenza del fenomeno portoghese per la sfida al Barcellona, poi l’infortunio di Ramsey, la gastroenterite di Dybala insieme alle critiche piovute su Chiesa dopo la pessima prestazione in Nazionale: nonostante tutto questo, Pirlo non perde il sorriso (per lo meno metaforicamente parlando) ed è pronto a sfidare un Crotone attualmente ancora a zero punti. Si scalda Morata, che insieme a Kulusevski dovrà guidare l’attacco bianconero viste le assenze di CR7, Dybala e Ramsey.



DOVE VEDERE CROTONE JUVE, QUANDO SI GIOCA – Il match valido per la 4° giornata di Serie A tra Crotone-Juventus avrà luogo allo stadio Ezio Scida di Crotone, sabato sera alle ore 20.45.

DOVE VEDERE CROTONE JUVE, I PRECEDENTI – Sono quattro i precedenti tra le due squadre, di cui due giocati a Torino e due in Calabria. La prima volta fu proprio qui allo Scida di Crotone, con i gol di Mandzukic e Higuain nel secondo tempo a decidere la sfida. Poi, il 3-0 a Torino di fine campionato che diede lo Scudetto ai bianconeri. L’anno successivo, ancora un 3-0 della Juventus con l’unico gol in maglia bianconera di Mattia De Sciglio e l’1-1 dell’aprile 2018, nel quale al gol di testa di Alex Sandro rispose la pazzesca e memorabile rovesciata di Simy.

Precedenti totali: 3 vittorie Juventus, 1 pareggio

Precedenti a Crotone: 1 vittoria Juventus, 1 pareggio

DOVE VEDERE CROTONE JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI – Il Crotone di Stroppa cerca i suoi primi punti in questo campionato, per non perdere subito il treno salvezza. Cordaz tra i pali, con il trio Djidji, Magallan e l’ex Marrone in difesa. Cigarini, Zanellato e Vulic in mezzo al campo, con Reca a sinistra e il ballottaggio Pedro Pereira-Salvatore Molina. In avanti, vista l’assenza di Riviere, ancora Messias e Simy: per il nigeriano, un gol pazzesco in rovesciata alla Juventus tre anni fa.

La Juventus, nonostante le assenze, parte ovviamente favorita. Szczesny in porta, poi gli ormai soliti tre lì dietro: Chiellini, Bonucci, Danilo, con De Ligt che sta recuperando e tonerà presto. Da lì in avanti, è tutto un po’ un’incognita: le mezzali dovrebbero essere Arthur e McKennie, perché Bentancur e Rabiot ritornano dalle fatiche della Nazionale, ma la certezza non c’è. Per quanto riguarda gli esterni, difficile fare previsioni: possibile che ci sia Frabotta a sinistra, con Cuadrado a destra e il duo Kulusevski–Chiesa a supporto di Morata. Occhio a Bernardeschi, ma anche al possibile ritorno al 3-5-2 con uno tra Rabiot e Bentancur insieme ad Arthur e McKennie.

La sfida tra Crotone-Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile vederla su una smart tv solo collegandosi attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile anche tramite una console PlayStation 4 o Xbox. In alternativa, si potrà usufruire di un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Crotone-Juventus sarà visibile anche sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite) per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN. Diretta streaming disponibile sempre sul sito di DAZN: basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma ed accedere ai contenuti inserendo le proprie credenziali, oppure scaricare l'applicazione su dispositivi portatili come tablet e smartphone.