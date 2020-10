Dove vedere Inter Parma Serie A, streaming e diretta TV

Dove vedere Inter Parma, presentazione del match. Alle ore 18 di sabato 31 ottobre a ‘San Siro’ l’Inter di Antonio Conte ospiterà il Parma di Fabio Liverani, il match è valido per la 6.a giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri dopo il pareggio di Kyev in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, si rituffano in campionato dove sono quarti in classifica con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e sono reduci dall’importante successo esterno per 0-2 ottenuto a ‘Marassi’ contro il Genoa. I ducali, invece, ripartono dall’importante vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Pescara (3-1) ma in campionato le cose non stanno andando benissimo. Infatti il Parma occupa la 16.a posizione con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte) ed è reduce dal pareggio in rimonta per 2-2 contro lo Spezia.

Inter-Parma sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coaudiuvato dai signori Passeri e Liberti, mentre il quarto uomo sarà il signor Piccinini. Var ed Avar saranno rispettivamente Maresca e Ranghetti. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Inter-Parma.

Dove vedere Inter Parma, diretta TV e streaming