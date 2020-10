Non sarà certamente un derby di Genova avvincente sugli spalti quello andrà di scena domenica 1 novembre alle ore 20.45. Gli spalti vuoti dovuti al Covid-19 renderanno meno coinvolgente la sfida di Marassi tra la Sampdoria di Ranieri e il Genoa di Maran. Le due compagini stanno attraversando un periodo di forma decisamente differente: i blucerchiati vengono da ben 4 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Gli uomini di Ranieri hanno ottenuto tre successi di prestigio in Serie A con Fiorentina, Lazio e Atalanta, risalendo in classifica fino al settimo posto. Proprio a pari punti con i bergamaschi allenati da Gasperini.

Il Genoa invece è reduce da un periodo pessimo, dovuto pure alle positività presenti in squadra per Covid-19. In campionato, la squadra di Maran ha conquistato solamente 4 punti in altrettante gare, collezionando due sconfitte nelle ultime tre con Napoli e Inter. Intermezzate dal pari esterno con il Verona. Insomma, la Samp parte certamente da favorita, ma in un derby tutto può succedere. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Sampdoria-Genoa, streaming e diretta tv Serie A.

Dove vedere Sampdoria-Genoa streaming e diretta tv Serie A

Il match di Serie A, Sampdoria-Genoa, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale numero 251 del satellite). Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente sul proprio dispositivo smartphone, tablet, pc, notebook, Sky mette a disposizione degli abbonati l’app Sky Go, facilissima da scaricare e che vi permetterà di vedere il match in qualsiasi momento della giornata.