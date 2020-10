DOVE VEDERE UDINESE MILAN IN TV E IN STREAMING – Il super Milan che stiamo vedendo da dopo il lockdown ha rallentato, per la prima volta in questo campionato, nel match casalingo di lunedì scorso. Il 3-3 con la Roma non è certamente, però, un passo indietro per i rossoneri che hanno dimostrato un grande carattere e avrebbero probabilmente meritato la vittoria: ora, da capolista, domenica 1 novembre la squadra allenata da Pioli andrà ad Udine a difendere il primato contro un’Udinese che sta faticando terribilmente in questo avvio di campionato. Il risultato, però, soprattutto ai tempi del Covid, è tutt’altro che scontato: appuntamento allora alla Dacia Arena, alle 12.30.

DOVE VEDERE UDINESE MILAN, QUANDO SI GIOCA – Il match avrà luogo alla Dacia Arena di Udine, casa dell’Udinese, alle ore 12.30 di domenica 1 novembre.

DOVE VEDERE UDINESE MILAN, I PRECEDENTI – Il lunch match di domenica sarà il 46° incontro tra le due squadre a Udine, il 91° in totale. Il bilancio in casa dei friulani è discretamente in equilibrio, visto che sono 12 le vittorie bianconere e 15 quelle rossonere, con 18 pareggi: a proposito, il risultato più frequente è lo 0-0. Considerando, però, il computo totale degli incroci tra le due compagini, lo score è ben più sbilanciato: solo 17 vittorie per l’Udinese, 40 quelle del Milan. L’anno scorso, il Milan di Giampaolo crollò in Friuli grazie al gol di Becao, mentre il Milan di Pioli vinse 3-2 il ritorno della scorsa Serie A a San Siro. Occhio a Kevin Lasagna, tre gol contro il Diavolo (la sua vittima preferita in A), e Zlatan Ibrahimovic, tre doppiette su tre partite giocate in questo campionato.

DOVE VEDERE UDINESE MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI – L’Udinese ha un assoluto bisogno di punti, avendone raccolti solo 3 dopo 5 giornate. Per farlo, Gotti si affida ancora a Nicolas tra i pali (ma Musso è quasi guarito), con Becao, De Maio e Samir in difesa. Sulle fasce, nel 3-5-2, pronti Molina e il confermatissimo Ouwejan. Arslan regista, supportato da De Paul e Pereyra: davanti, ancora Lasagna e Okaka, anche se scalpita Deulofeu che ha dichiarato di non vedere l’ora di affrontare la sua ex squadra.

Il Milan di Pioli, dopo il grande turnover di Europa League, si affida nuovamente ai suoi titolarissimi. Fiducia ancora per Tatarusanu (Donnarumma ancora positivo al Covid), Romagnoli e Kjaer saranno i centrali. Spazio per Calabria, nonostante la bella prestazione di Dalot, e Theo sull’altra fascia. Kessiè ritrova il suo posto al fianco di Bennacer: il trio di trequartisti, poi, sarà composto da Saelemakers, Calhanoglu e Leao. Ibrahimovic comanda la banda di Pioli, dopo la staffetta di giovedì che gli ha permesso di riposare per 45′.

Serie A, dove vedere Udinese Milan in streaming e in diretta tv

Sarà DAZN a trasmettere il lunch match della 6ª giornata di Serie A, Udinese-Milan. La sfida delle 12.30 sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con l’applicazione. La partita sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti abbonati a Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. Gli utenti DAZN potranno seguire Udinese-Milan in streaming anche su apparecchi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi Android e iOS, e su pc e notebook.