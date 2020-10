Dove vedere Verona-Genoa: streaming e diretta TV Serie A

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi si disputerà il match Verona-Genoa, posticipo della quarta giornata di campionato di Serie A; prima della sosta per le Nazionali i gialloblu (sei punti) di mister Ivan Juric erano usciti sconfitti 1-0 dalla trasferta di Parma contro i ducali, mentre i rossoblu (tre punti) del tecnico Rolando Maran avevano rinviato il loro incontro casalingo contro il Torino visto i loro tantissimi giocatori contagiati.

I precedenti in terra veneta sono tredici, con i padroni di casa avanti per sei vittorie contro le due degli ospiti e cinque pareggi; nella scorsa stagione questa gara si è disputata il 12 gennaio con successo scaligero in rimonta per 2-1 (rete di Sanabria e doppietta di Zaccagni), le reti realizzate sono 35 (21-14 il parziale).

L’arbitro del match sarà Antonio Rapuano della sezione AIA di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Villa e Lombardo e dal quarto uomo Serra. Alla postazione VAR ci sarà Giacomelli, AVAR Ranghetti.

Queste le parole dei due allenatori:

Juric: “Veloso ha ripreso a correre ma penso sia difficile che recuperi per la Juve. È il suo solito problema, ci vogliono due o tre settimane perché smaltisca Benassi è arrivato con un infortunio al polpaccio che è peggiorato: magari tra un mese sarà pronto.

In difesa giocheranno Ceccherini, Lovato ed Empereur. In mezzo può giocare Ilic, che vedo più come un centrocampista di costruzione che come trequartista, ma anche Vieria può trovare spazio; sicuramente mancherà Barak”.

Maran: “Troveremo un Verona consolidato, una squadra quadrata capace di mettere tutti in difficoltà; adesso come adesso è prematuro parlare di moduli e capire chi andrà in campo. Gli ultimi arrivati hanno avuto pochi allenamenti, forse qualcuno di più proprio Eldor che ha dimostrato grande applicazione e di essere un giocatore che vuole imparare e capire il campionato italiano. Questo mi fa ben sperare, non è semplice in questa situazione riuscire ad inserirsi, ma sta lavorando bene”.

Verona-Genoa, probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Favilli.



GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

Dove vedere Verona-Genoa: streaming e diretta TV

Il match tra Verona-Genoa in programma oggi alle ore 20.45 sarà visibile su Sky, i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder) e Sky Sport (canale 251) con diretta a partire dalle ore 20.40; la telecronaca del match sarà affidata a Dario Massara con il commento tecnico dell’ex calciatore Giancarlo Marocchi.

Per gli abbonati di Sky, la partita della Sardegna Arena sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Bentegodi sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.