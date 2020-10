Siamo alla vigilia della partita Venezuela-Colombia, e l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata è carico per questa nuova avventura con la sua Nazionale. Il numero 91 nerazzurro ha cominciato bene l’annata tra goal, assist e lavoro di squadra: l’inizio è buono per ripetere le annate spettacolari fatte a Bergamo gli anni scorsi. Aspetto decisivo ai fini della classifica che la Dea si ritrova (9 punti, capolista e record su record). Il colombiano ha svolto una conferenza stampa pre-partita, e non ha esitato a parlare dei nerazzurri: dai progetti ambiziosi dei bergamaschi fino alla partita contro il Venezuela.

Le dichiarazioni di Duvan Zapata

Atalanta grande progetto – “Ho avuto la fortuna di essere in un club che ha una grande continuità ad un progetto come l’Atalanta, e ora stiamo vivendo un ottimo momento in campionato visto che siamo primi”.

Una Colombia sempre più nerazzurra – “Sono contento – continua Zapata – inoltre perché siamo tre colombiani in squadra, e spero che riescano a ripetersi non solo in Italia, ma anche in questo contesto. Dobbiamo sfruttare le nostre opportunità nella maniera migliore possibile, solo così possiamo fare bene in Nazionale”.

Sulla partita contro il Venezuela – “Affronteremo un rivale difficile (il Venezuela) ma le nostre motivazioni sono abbastanza alte per partire con il piede giusto”.