Fiorentina: Sarri per il dopo Iachini?

Sarri per il dopo Iachini? – L’inizio di stagione della Fiorentina non è stato di certo esaltante, almeno con risultati alla mano. Iachini è in forte bilico, infatti dopo la vittoria iniziale ai danni del Torino, sono arrivate due sconfitte consecutive con Inter e Sampdoria. Questi due risultati negativi, hanno fatto scattare le sirene d’allarme in casa viola e la permanenza del tecnico non era più scontata. La partita contro lo Spezia era quasi la sua ultima spiaggia, ma clamorosamente è finita in pareggio per 2-2. Questo risultato sembrerebbe la sentenza definitiva per l’allenatore della Fiorentina, che è ormai sarebbe ad un passo dall’esonero. Quattro punti in quattro gare, un bottino troppo esiguo considerando il valore della rosa a disposizione. Da qui nasce l’idea da parte del presidente Commisso di cambiare strategia, partendo appunto dall’allenatore. I nomi proposti al massimo vertice della Fiorentina sarebbero due: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. L’idea più altisonante tra le due è quella dell’ex allenatore di Napoli e Juventus che, secondo Violanews, avrebbe trovato un accordo con i bianconeri per la rescissione contrattuale. Sarri però non ha intenzione di svincolarsi finché la Fiorentina non farà arrivare al tecnico una proposta ufficiale. Il tecnico napoletano sembrerebbe affascinato dal progetto viola, e la sua voglia di tornare subito in panchina potrebbe essere la chiave di questa trattativa.