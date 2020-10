Fiorentina Udinese, arbitro Fourneau applaudito dal Franchi: ecco perché

È finita da poco la sfida Fiorentina Udinese, gara valida per la quinta giornata di Serie A. La partita è stata ricca di emozioni e ha visto la Fiorentina tornare alla vittoria dopo quattro giornate dall’ultima volta. Si ferma invece l’Udinese dopo la vittoria della scorsa giornata contro il Parma. Il risultato finale è stato di 3-2 in favore della Fiorentina grazie a una bella doppietta di Castrovilli e il gol di Milenkovic, mentre per l’Udinese è stato Okaka a segnare le due reti che hanno fatto sperare i bianconeri in una rimonta.

L’arbitro della partita è stato il signor Francesco Fourneau, il tanto discusso arbitro di Crotone – Juventus. Nel corso del prepartita di Fiorentina – Udinese, quando lo speaker ha annunciato il nome dell’arbitro, Fourneau è stato applaudito da una larga fetta dei mille tifosi della Viola presenti allo Stadio Artemio Franchi. Perché? Facile da intuire: la settimana scorsa, l’arbitro Fourneau ha espulso l’ex giocatore della Fiorentina, Federico Chiesa, nel suo esordio con la maglia della Juventus nella sfida in casa del Crotone. Il trasferimento agli acerrimi rivali della Juventus non è stato digerito dai tifosi della Fiorentina che non hanno perso l’occasione per “attaccarlo” in modo molto ironico e simpatico.