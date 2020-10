Genoa, il Ds Faggiano: “Noi a Napoli siamo andati a giocare…”

Le polemiche in riferimento a Juventus-Napoli non finiscono mai.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Verona-Genoa, il Ds del Grifone Daniele Faggiano commenta la situazione dei positivi in squadra: “E’ una situazione atipica, ora dovremmo cercare di fare la partita nella maniera più normale possibile. Speravamo di recuperare qualche calciatore in più, però quando leggo che abbiamo recuperato 7 giocatori dico che invece si sono negativizzati. Tanti ragazzi non uscivano dalla stanza di albergo da 21 giorni, come da protocollo”.

Poi prosegue: “Come li ho trovati? Abbiamo cercato di tenerci sempre in contatto con loro, alcuni li chiamavo e mi dicevano ridendo che se fossero risultati ancora positivi si sarebbero buttati dal terrazzo, ma immagino che non sia stato facile. Abbiamo fatto delle variazioni di allenamento e alcuni faticavano addirittura a trovare equilibrio statico in campo, sono stati fermi con le gambe troppo a lungo”.

Faggiano poi racconta la condizione morale della squadra: “Ci sono stati componenti sia della squadra che dello staff, non è stato semplice, ma non ci piangiamo addosso. La condizione fisica non c’è, quello è sicuro“.

Su Schone: “Non mi va di rispondere su di lui, non ho risposto nemmeno quando il suo agente ha parlato ai giornali, è una situazione particolare e non mi va di parlarne”.

La frecciata di Faggiano: “Noi a Napoli siamo andati..”

Sulla domanda riguardo l’aggiornamento dei regolamenti: “La regola sulle liste bisogna riguardarla, non abbiamo potuto vendere dei giocatori perché erano positivi, per alcuni era tutto pronto. Si dovrebbe fare qualcosa per aggiornare i protocolli”.

Subito dopo ecco la bordata di Faggiano in riferimento ai fatti di Juventus-Napoli: “Vede De Grandis… Io sono andato a giocare a Napoli. A buon intenditor, poche parole. Siamo partiti al mattino alle 9 dopo aver fatto i tamponi a Genova, veda lei”.

Frecciata a De Laurentiis, alle Asl o alla Lega?