GENOA, HOME KIT “REGALE” SECONDO LA TESTATA FOOTY HEADLINES – Il Genoa, dopo il disastro col Napoli e il periodo complicato a causa del Coronavirus dilagante nel gruppo squadra, sta ritrovando la felicità grazie alle molteplici guarigioni che permettono di guardare alla partita di Verona con un po’ di ottimismo in più. Il Grifone ha costruito una bella squadra e spera di evitare un’altra stagione da salvezza risicata, acciuffata all’ultima giornata, come accaduto nelle ultime due stagioni. Nel frattempo, a far sorridere la società ligure arriva anche un prestigioso riconoscimento: secondo l’autorevole testata Footy Headlines, la maglia rossoblu è la seconda più bella del mondo in questa stagione.

Genoa, la maglia ha un “tocco di regalità” con gli inserti oro

La autorevole testata inglese Footy Headlines ha stilato una classifica contenente la lista delle maglie più belle di questa stagione in Europa. Classifica che, peraltro, è comandata dalla maglia di un’altra squadra italiana: si tratta della terza maglia dell’Inter, un omaggio alla casacca del ’97/’98. Di fatto, però, poiché il Genoa è secondo in classifica grazie alla sua prima maglia ufficiale, si può dire che l’home kit del Grifone sia ufficialmente il più bello del mondo. Ecco la descrizione del sito: “The new Genoa 2020-21 home kit features a classy design. It combines the club’s classic half-and-half look with golden inserts “to give that touch of royalty” (“Il nuovo home kit del Genoa per la stagione 20/21 presenta un design <<classico>>. Combina il classico stile metà e metà del club con degli inserti dorati che danno un tocco di regalità).

E questo è uno schiaffo ai rivali cittadini della Sampdoria, da sempre ritenuti dotati di una maglia più bella.