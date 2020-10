SQUALIFICATI SERIE A 4° GIORNATA, ECCO TUTTE LE DECISIONI – Sono stati giorni intensi per il Giudice Sportivo, in seguito alla decisione da prendere riguardo al caso Juventus-Napoli: il verdetto verrà emesso probabilmente domani, visto che la questione è ancora sub-iudice. Per quanto riguarda gli squalificati, invece, ecco tutte le decisioni prese dalla Giustizia Sportiva in seguito agli episodi della 3° giornata di Serie A.

Squalificati Serie A 4° giornata, ecco la lista dei calciatori

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO



Immobile (Lazio): per condotta gravemente antisportiva

Sensi (Inter): per condotta gravemente antisportiva

Da capire, poi la situazione di Adrien Rabiot: essendo stato espulso nel match con la Roma, avrebbe scontato la sua squalifica contro il Napoli. Ma il match non è stato giocato ed è ancora sub-iudice, pertanto ci sarà da aspettare il responso del Giuduce Sportivo in merito alla partita tra piemontesi e campani per capire quale sia il destino della mezzala francese.

CALCIATORI AMMONITI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

PRIMA SANZIONE

Simy (Crotone)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

TERZA SANZIONE

Tonelli (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

Barella (Inter)

Chiriches (Sassuolo)

Schiattarella (Benevento)

PRIMA SANZIONE

Calhanoglu (Milan)

Cigarini (Crotone)

DiMarco (Verona)

Ekdal (Sampdoria)

Fares (Lazio)

Foulon (Benevento)

Gyasi (Spezia)

Kiryakoupoulos (Sassuolo)

Lazzari (Lazio)

Lukaku (Inter)

Magallan (Crotone)

Okaka (Udinese)

Ricci (Spezia)

Svanberg (Bologna)

Thorsby (Sampdoria)

Young (Inter)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

SECONDA SANZIONE

Bruno Alves (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra

PRIMA SANZIONE

Patric (Lazio)

Vidal (Inter)