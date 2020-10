SQUALIFICATI SERIE A 5° GIORNATA, ECCO TUTTE LE DECISIONI – Sono arrivate molte critiche agli arbitri di Serie A, in quest’ultima giornata, soprattutto per quanto riguarda l’operato di Giacomelli nel match Milan-Roma. In ogni caso, ecco quali sono state le decisioni del giudice sportivo in merito alle sanzioni comminate ai giocatori scesi in campo.

Squalificati Serie A 5° giornata, ecco la lista dei calciatori

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO

Cigarini (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

CALCIATORI AMMONITI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

SECONDA SANZIONE

Rafael Leao (Milan)

PRIMA SANZIONE

Berardi (Sassuolo), con un’ammenda di 1500 euro in quanto capitano della squadra

Caprari (Benevento)

Cristante (Roma)

Danilo (Bologna)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

QUARTA SANZIONE (CON DIFFIDA)

Tonelli (Sampdoria)

TERZA SANZIONE

Foulon (Benevento)

Magallan (Crotone)

Svanberg (Bologna)

SECONDA SANZIONE

Acerbi (Lazio)

Arslan (Udinese)

Becao (Udinese)

Ferrer (Spezia)

Theo Hernandez (Milan)

Ibrahimovic (Milan)

Kulusevski (Juventus)

Lykogiannis (Cagliari)

Marin (Cagliari)

Rincon (Torino)

Tomyiasu (Bologna)

PRIMA SANZIONE

Akpa Akpro (Lazio)

Balde Keita (Sampdoria)

Bani (Genoa)

Benali (Crotone)

Castrovilli (Fiorentina)

Empereur (Hellas Verona)

Faraoni (Hellas Verona)

Ferrari (Sassuolo)

Glik (Benevento)

Grassi (Parma)

Hernani (Parma)

Hoedt (Lazio)

Jankto (Sampdoria)

Lazovic (Hellas Verona)

Malinovsky (Atalanta)

Martinez (Inter)

Mojica (Atalanta)

Palomino (Atalanta)

Pobega (Spezia)

Politano (Napoli)

Pussetto (Udinese)

Pedro (Roma)

Sohm (Parma)

Vieira (Hellas Verona)

Vojvoda (Torino)

Yoshida (Sampdoria)