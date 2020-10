Infortunati Serie A: gli indisponibili della 3ª giornata

Si ritorna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A. Il turno che inizierà oggi, 2 ottobre alle ore 20:45, con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Sampdoria, sarà un turno particolare. Infatti, la partita tra Genoa e Torino è stata rinviata, a data da destinarsi, a causa dei numerosi contagi nella formazione rossoblu (ben 14 giocatori positivi al Covid-19). I rossoblu però non sono l’unica squadra che dovrà fare conto ai giocatori positivi e infortunati, infatti, anche le altre squadre del nostro campionato hanno qualche problema con qualche giocatore contagiato. Ecco di seguito una lista, squadra per squadra, di tutti i giocatori infortunati che può far comodo a tutti i Fantallenatori, tifosi e appassionati.

Serie A – Tutti gli infortunati della 3ª giornata di campionato

ATALANTA:

Gollini – Lesione al crociato posteriore (rientro inizio novembre);

Miranchuk – Lesione al bicipite femorale (rientro metà ottobre);

Pessina – Lussazione alla rotula (rientro fine ottobre);

Piccini – Recupero post operazione alla rotula (da valutare).

BENEVENTO:

Barba – Problema muscolare (da valutare);

Kragl – Problema al collo (rientro inizio ottobre);

Tello – Risentimento muscolare (da valutare);

Viola – Operato al menisco (rientro fine ottobre).

BOLOGNA:

//

CAGLIARI:

Ceppitelli – Positivo al coronavirus (da valutare);

Cerri – Positivo al coronavirus (da valutare);

Pereiro – Frattura al quinto metatarso del piede (rientro metà ottobre).

CROTONE:

Benali – Distrazione al soleo (rientro metà ottobre);

Crespi – Contusione alla spalla (da valutare);

Cuomo – Distrazione al vasto intermedio (rientro metà ottobre);

Eduardo – Frattura del quarto metacarpo della mano (da valutare);

Gigliotti – Distrazione al gluteo (rientro inizio ottobre);

Riviere – Distrazione al soleo (rientro metà ottobre).

FIORENTINA:

//

GENOA:

Behrami – Positivo al coronavirus (da valutare);

Brlek – Positivo al coronavirus (da valutare);

Cassata – Lesione al retto femorale e positivo al coronavirus (da valutare);

Destro – Positivo al coronavirus (da valutare);

Larager – Positivo al coronavirus (da valutare);

Marchetti – Positivo al coronavirus (da valutare);

Melegoni – Positivo al coronavirus (da valutare);

Parigini – Positivo al coronavirus (da valutare);

Lu. Pellegrini – Positivo al coronavirus (da valutare);

Perin – Positivo al coronavirus (da valutare);

Pjaca – Positivo al coronavirus (da valutare);

Radovanovic – Positivo al coronavirus (da valutare);

Schone – Positivo al coronavirus (da valutare);

Sturaro – Lesione al bicipite femorale (rientro inizio ottobre);

Zajc – Positivo al coronavirus (da valutare);

Zappacosta – Positivo al coronavirus (da valutare).

INTER:

Vecino – Operato al ginocchio (rientro fine ottobre).

JUVENTUS:

Alex Sandro – Problema muscolare (rientro inizio ottobre);

Bernardeschi – Lesione al retto femorale (rientro inizio ottobre);

De Ligt – Operato alla spalla (rientro fine ottobre).

LAZIO:

Luiz Felipe – Distorsione alla caviglia (rientro inizio ottobre);

Lulic – Operato alla caviglia (da valutare);

Muriqi – Problema muscolare (rientro metà ottobre);

Proto – Operato al braccio (Rientro dicembre);

Radu – Problema fisico (da valutare);

Vavro – Pubalgia (da valutare).

MILAN:

Conti – Operato al menisco (rientro inizio ottobre);

Duarte – Positivo al coronavirus (da valutare);

Ibrahimovic – Positivo al coronavirus (da valutare);

Musacchio – Operato alla caviglia (rientro metà ottobre);

Rebic – Lussazione al gomito (rientro metà ottobre);

Romagnoli – Lesione al polpaccio (Rientro inizio ottobre).

NAPOLI:

Insigne L. – Lesione al bicipite femorale (rientro fine ottobre);

Zielinski – Positivo al coronavirus (da valutare).

PARMA:

Cornelius – Distrazione all’adduttore (rientro metà ottobre);

Gazzola – Tendinopatia achillea (rientro inizio ottobre);

Inglese – Distrazione al soleo (rientro metà ottobre);

Scozzarella – Distorsione al ginocchio (rientro inizio ottobre).

ROMA:

Pastore – Operato all’anca (rientro metà ottobre);

Perotti – Lesione alla coscia (rientro metà ottobre);

Zaniolo – Operato per rottura del legamento crociato (rientro aprile 2021).

SAMPDORIA:

Jankto – Problema fisico (da valutare);

Keita Baldé – Positivo al coronavirus (da valutare).

SASSUOLO:

Boga – Positivo al coronavirus (da valutare);

Magnanelli – Operato per ernia (rientro inzio ottobre);

Romagna – Lesione al tendine rotuleo (rientro metà dicembre).

SPEZIA:

Capradossi – Operato per rottura del legamento crociato (rientro gennaio 2021);

Mastinu – Stiramento all’alluce e microfrattura al malleolo (da valutare);

Mattiello – Lesione al polpaccio (rientro metà ottobre);

Zoet – Problema muscolare (da valutare).

TORINO:

Baselli – Operato per rottura del legamento crociato (Rientro fine novembre).

UDINESE:

Arslan – Risentimento muscolare (da valutare);

Jajalo – Problema al ginocchio (rientro inizio ottobre);

Mandragora – Operato per rottura del legamento crociato (rientro inizio dicembre);

Stryger Larsen – Operato al gluteo (rientro inizio ottobre);

Walace – Problema fisico (da valutare).

VERONA:

Benassi – Lesione al polpaccio (da valutare);

Danzi – Lesione al bicipite femorale (rientro fine ottobre);

Dawidowicz – Risentimento alla coscia (da valutare);

Di Carmine – Lesione all’adduttore (rientro fine ottobre);

Empereur – Lesione al soleo (rientro metà ottobre);

Magnani – Lesione al retto femorale (rientro inizio ottobre);

Veloso – Lesione al soleo (rientro fine ottobre).