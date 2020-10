Infortunati Serie A: gli indisponibili della 4ª giornata

Serie A – Dopo la sosta a causa delle Nazionali, impegnate con la Nations League, si ritorna in campo con la quarta giornata di campionato che inizierà sabato, 17 ottobre, alle ore 15:00 con la sfida tra Napoli ed Atalanta. Turno di campionato che terminerà lunedì sera con il match del Bentegodi tra Hellas Verona e Genoa (molto probabilmente scenderà in campo la Primavera a causa dei numerosi contagi nei rossoblù). I tifosi e i vari fantallenatori sperano di recuperare pedine importanti, ma sono diversi i calciatori che si sono dovuti fermare negli ultimi giorni. Ecco di seguito una lista, squadra per squadra, di tutti gli infortunati e i tempi di recupero.

Serie A – Gli infortunati della quarta giornata

ATALANTA:

Gollini – Lesione del legamento crociato (rientro fine ottobre);

Caldara – Lesione al tendine rotuleo (rientro fine dicembre);

Carnesecchi – Coronavirus (da valutare).

BENEVENTO:

Viola – Operato al ginocchio (rientro fine ottobre);

Moncini – Lesione muscolare (rientro fine ottobre);

Tello – Risentimento muscolare (da valutare);

Barba – Problema muscolare (da valutare).

BOLOGNA:

Dijks – Trauma contusivo-distorsivo (rientro inizio dicembre);

Medel – Lesione del gemello mediale (rientro metà novembre);

Poli – Frattura composta del perone (rientro inizio dicembre);

Skov Olsen – Frattura della secinda vertebra lombare (rientro fine novembre).

CAGLIARI:

Pereiro – Frattura composta del quinto metatarso (rientro inizio novembre).

CROTONE:

Cuomo – Distrazione di primo grado del vasto intermedio destro (da valutare);

Crespi – Contusione alla spalla (da valutare);

Riviere – Distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio ( rientro 5ª giornata);

Benali – Distrazione muscolare al polpaccio (rientro 5ª giornata).

FIORENTINA:

//

GENOA:

Criscito – Coronavirus (da valutare);

Cassata – Coronavirus (da valutare);

Lu. Pellegrini – Coronavirus (da valutare);

Pjaca – Coronavirus (da valutare);

Destro – Coronavirus (da valutare);

Zappacosta – Coronavirus (da valutare);

Males – Coronavirus (da valutare);

Sturaro – Lesione bicipite femorale (tentativo di rientro).

INTER:

Young – Coronavirus (da valutare);

Gagliardini -Coronavirus (da valutare);

Nainggolan – Coronavirus (da valutare);

Radu – Coronavirus (da valutare);

Vecino – Operato al ginocchio (rientro metà ottobre);

Skriniar – Coronavirus (da valutare);

Bastoni – Coronavirus (da valutare).

JUVENTUS:

De Ligt – Operato alla spalla (rientro metà novembre);

McKennie – Coronavirus (da valutare);

Ramsey – Da valutare (rientro 5ª giornata);

Alex Sandro – Lesione della coscia (rientro 5ª giornata);

Cristiano Ronaldo – Coronavirus (da valutare).

LAZIO:

Proto – Operato al braccio (rientro dine dicembre);

Radu – Trauma distrattivo al flessore della coscia (rientro fine novembre);

Lazzari – Problema muscolare al flessore (da valutare);

Lulic – Doppio intervento (rientro fine novembre);

Luiz Felipe – Distorsione alla caviglia (rientro 5ª giornata).

MILAN:

Gabbia – Coronavirus (da valutare);

Musacchio – Intervento alla caviglia (rientro fine ottobre);

Duarte – Coronavirus (da valutare);

Rebic – Lussazione al gomito (da valutare);

Conti – Operato al menisco del ginocchio (da valutare).

NAPOLI:

Zielinski – Coronavirus (da valutare);

Insigne – Fastidio muscolare al flessore della coscia (rientro 5ª giornata);

Elmas – Coronavirus (da valutare).

PARMA:

Cornelius – Lesione all’adduttore (rientro inizio novembre);

Sprocati – Lesione all’adduttore (rientro inizio novembre);

Busi – Lesione alla giunzione miotendinea (rientro fine novembre);

Mihaila – Sindrome retto-adduttoria (rientro fine ottobre).

ROMA:

Smalling – Lieve distorsione al ginocchio (rientro 5ª giornata);

Pastore – Operato all’anca (rientro metà novembre);

Zaniolo – Rottura del crociato (rientro metà marzo);

Diawara – Coronavirus (da valutare);

Karsdorp – Affaticamento muscolare (tentativo di rientro).

SAMPDORIA:

Gabbiadini – Fastidio muscolare (in dubbio).

SASSUOLO:

Defrel – Noie fisiche (in dubbio);

Toljan – Coronavirus (da valutare);

Chiriches – Fastidio muscolare (in dubbio);

Rogerio – Risentimento al polpaccio (da valutare);

Magnanelli – Operato sport-ernia (da valutare);

Ayhan – Tendinite al tendine d’Achille (da valutare);

Romagna – Rottura del tendine rotuleo (rientro dicembre).

SPEZIA:

Ismajli – Problema fisico (da valutare);

Capradossi – Rottura del crociato (rientro gennaio);

Deiola – Microfrattura al primo raggio del piede (rientro fine ottobre);

Ramos – Lesione al quadricipite prossimale della gamba (rientro metà novembre);

Zoet – Lesione adduttoria di alto grado alla coscia (rientro fine dicembre);

Mastinu – Stiramento al tendine flessore dell’alluce (rientro fine ottobre);

Mattiello – Noie fisiche (rientro fine ottobre);

Marchizza – Coronavirus (da valutare);

Galabinov – Lesione al quadricipite (rientro metà novembre).

TORINO:

Baselli – Operato per lesione del crociato (rientro metà dicembre).

UDINESE:

Walace – Risentimento muscolare (da valutare);

Musso – Rottura del menisco interno del ginocchio (rientro metà novembre);

Stryger Larsen – Operato al gluteo sinistro (in dubbio);

Jajalo – Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio (rientro fine novembre);

Mandragora – Rottura del legamento crociato (rientro gennaio).

VERONA:

Cetin – Lesione coscia (rientro inizio novembre);

Dawidowicz – Risentimento muscolare (da valutare);

Gunter – Coronavirus (da valutare);

Danzi – Lesione coscia (da valutare);

Barak – Coronavirus (da valutare);

Benassi – Lesione al polpaccio (rientro inizio novembre).