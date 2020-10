Infortuni Lazio: ecco la situazione in vista della trasferta di Bruges

La Lazio domani sera sarà impegnata in Champions League a Bruges contro la squadra belga che come i biancocelesti ha vinto la gara d’esordio. Dunque sarà un match molto importante per Immobile e compagni che però anche questa volta vedrà il tecnico Simone Inzaghi alle prese con molti indisponibili, anche se una buona notizia c’è ed è quella del recupero di Milinkovic-Savic, assente sabato sera contro il Bologna per la botta presa una settimana fa contro il Borussia Dortmund: il serbo ieri si è regolarmente allenato in gruppo e partirà titolare. Ora andiamo a vedere la situazione infortuni che purtroppo dall’inizio della stagione sta tormentando il club capitolino.

Infortuni Lazio: il punto della situazione

Oltre ai lungodegenti Radu (distrazione ai flessori) e Lulic (operazione alla caviglia), che se non ci sono intoppi torneranno a disposizione a fine novembre dove saranno messi in lista presumibilmente al posto di Vavro e D.Anderson, sarà assente l’argentino Escalante uscito malconcio nella gara di campionato contro i felsinei per problemi muscolari che non lascia in pace il centrocampista sudamericano che tra l’altro era appena rientrato in campo dopo un primo infortunio. Seconda assenza consecutiva per il portiere albanese Strakosha per un problema fisico e che darà una seconda chance al secondo Reina; indisponibile lo saranno anche Cataldi per problemi gastrointestinali e il terzo portiere Proto, con quest’ultimo in realtà assente da parecchio tempo per un operazione al braccio (tornerà a dicembre). Dovrebbe esserci il difensore Luiz Felipe, da due a riposo precauzionale e che era andato a segno nel match contro il Dortmund ma che sabato sera era rimasto in panchina per non rischiare nuovi infortuni, mentre il brasiliano Lucas Leiva è in dubbio visto che ieri non si è allenato per un affaticamento accusato sabato scorso. Infine l’altro giocatore uscito contro il felsinei, ovvero Marusic, dovrebbe essere recuperato e pronto per entrare in corso d’opera o anche dall’inizio, visto che Lazzari recuperato in extremis contro il Bologna potrebbe partire dalla panchina.