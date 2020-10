INFORTUNIO CHIELLINI, ECCO IL RESPONSO DOPO IL PROBLEMA MUSCOLARE – Dopo la bella vittoria della Juventus di ieri, con il 2-0 a Kiev firmato Morata (doppietta), la squadra allenata da Andrea Pirlo sembra aver ritrovato il sorriso dopo i due pareggi contro Roma e Crotone: soprattutto l’1-1 in Calabria aveva creato non pochi malumori, ma la bella vittoria di ieri sera ha certamente riportato serenità nell’ambiente. C’è, però, un piccolo (non tanto piccolo, in realtà) problema: l’infortunio occorso a Chiellini dopo una ventina di minuti del primo tempo, infortunio che può creare non pochi grattacapi a Pirlo visto che già è fuori De Ligt.

Infortunio Chiellini, salta il Barcellona ma non ci sono lesioni muscolari

Dopo l’uscita dal campo a metà del primo tempo nel match di ieri contro la Dinamo Kiev, si è temuto subito il peggio per Giorgio Chiellini. Si toccava il flessore, dunque tutto faceva pensare a un problema muscolare piuttosto serio (come uno stiramento) e non certo ad un semplice affaticamento, ad esempio. Oggi, però, è arrivato il responso riguardo alle sue condizioni, al termine degli esami effettuati al JMedical di Torino: gli esami cui è stato sottoposto, oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Dunque, dato che non ci dovrebbero essere lesioni al muscolo della coscia, il suo recupero dovrebbe essere certamente più veloce del previsto: salterà le sfide al Verona e al Barcellona, quasi sicuramente, ma poi dal match successivo potrebbe già tronare piano piano in gruppo. Possibile che torni per la partita col Ferencvaros, o nella peggiore della ipotesi ci sarà per il big match contro la Lazio.