L’Atalanta lo aspetta da tanto tempo, e il ritorno in campo sembra soltanto questione di giorni (pochissimi). Josip Ilicic sta lavorando a pieno regime a Zingonia, e i risultati attuali stanno sorprendendo tutti. Il numero 72 nerazzurro ha tanta voglia di giocare dopo mesi attorniati da attesa e preoccupazione vista la sua depressione: dietro un calciatore c’è sempre una persona. Nonostante ciò, il peggio è ormai soltanto un lontano ricordo, e l’attaccante orobico sta continuando ad allenarsi con la squadra, aspettando il momento giusto prima di riprendersi quel posto da titolare che, prima dell’accaduto, era sempre in mano sua senza tanti giri di parole: se la Dea sta facendo 30, con Ilicic farà 31.

Josip Ilicic is coming (e l’Atalanta lo aspetta) – “Sono stato tra i più scettici, ma ora sono fiducioso perché sta dando delle risposte incredibili, penso che tornerà molto presto”. Al Festival dello Sport Gian Piero Gasperini si è esposto così su Ilicic: lo stupore nel vedere risultati abbastanza alti da parte del fantasista nonostante la lunga assenza. Il ritorno in campo di uno dei giocatori atalantini più forti di sempre è ormai vicino, e l’Atalanta lo aspetta con grande entusiasmo. La squadra nel frattempo è maturata, dimostrando di non essere dipendente da nessuno (Papu a parte), e chissà cosa potrà regalare il professore non appena occuperà la sua cattedra in attacco.