ZILIANI SCATENATO SU JUVENTUS-NAPOLI, ATTACCHI A JUVE, FIGC E LEGA – In una situazione surreale come quella che si è creata dopo la mancata partenza del Napoli per Torino, con il continuo tam-tam mediatico susseguitosi da ieri sera, su Twitter si sono scatenati i commenti di giornalisti ed esperti vari, ma non solo. Non poteva mancare, in un’occasione come questa, l’analisi di Ziliani, al solito sempre decisamente critico nei confronti della Juventus. Numerosi attacchi, a partire da ieri sera, alla società bianconera, ma anche alle istituzioni come FIGC e Lega Serie A. Ecco una carrellata di cinguettii infuocati dell’ex calciatore e oggi giornalista.

Juventus-Napoli, Ziliani attacca contro tutti sui social

Ieri, in serata, il primo attacco ironico alla Juventus:

Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano il gruppo squadra, quindi domani tutti in campo per la partita. Si ritroveranno solo con arbitro, guardalinee e quarto uomo: un modo per stare in famiglia insomma. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 3, 2020

Ironia facile, Juve ed arbitri fanno parte della stessa famiglia. Ma non si ferma qui, perché le provocazioni ai bianconeri ed a FIGC e Lega si sprecano: “Una cosa è certa: con la Juve, ad oggi, nessuno si era mai scansato come il Napoli“. Anche in questo caso, Ziliani prende in giro la questione dello scansarsi di fronte alla Juventus (“Scansuolo” e simili), con il solito prendere in giro il “potere forte” juventino. Poi, repostando un articolo di TyC Sport, spiega come l’Italia stia perdendo la faccia con la gestione di questo caso:

E anche oggi ci siamo fatti riconoscere. Dall’Italia è tutto, linea allo studio. pic.twitter.com/yFJgmvgNHa — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 3, 2020

Stoccata anche per Pirlo, che non piace molto a Ziliani. Non è mai andato giù l’addio di Sarri al giornalista, e le prese in giro a Pirlo si sono sprecate dal momento del suo arrivo sulla panchina bianconera. Anche questa volta, ecco la frecciatina al Maestro:

Continua il trionfale ruolino di marcia di Pirlo all’Allianz Stadium: dopo il 3-0 alla Sampdoria, ecco un altro 3-0 (senza subire tiri in porta) che lo consacra a Maestro. pic.twitter.com/wBaodvI1Pz — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 3, 2020

E riguardo a FIGC e Lega Serie A, cosa ne pensa l’ex calciatore del Napoli? Non ha apprezzato la gestione della situazione, ad occhio:

ULTIMORA. È in corso in FIGC una riunione straordinaria per decidere se Juventus-Napoli deve essere rinviata. Nella foto AP: i massimi esponenti di FIGC e Lega Serie A finalmente al lavoro. pic.twitter.com/qNLs0VPa5r — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 4, 2020

Infine, la “tocca piano”, come si suol dire, per quanto concerne il tweet della Juventus riguardo ai convocati per la partita col Napoli. I bianconeri, infatti, nonostante la situazione hanno diramato la lista, con un gesto poco apprezzato da Paolo Ziliani: