Juventus, tapiro a Pirlo: “Non ho paura di non mangiare il panettone”

L’avvio di stagione della Juventus non è stato dei più incoraggianti, dopo lo scivolone in Champions League di mercoledì, la situazione non è delle più serene. Questa sera, a Striscia la Notizia, vedremo Valerio Staffelli che consegna il tapiro all’allenatore, Andrea Pirlo.

Il simpatico riconoscimento che ha ricevuto l’allenatore dei bianconeri oggi pomeriggio, arriva 48 ore dopo l’ennesima partita non facile da gestire per la Juventus. La risposta di Pirlo, all’inviato del programma satirico di Canale 5, sembra serena: “Siamo in pieno rodaggio. Non ho paura di non mangiare il panettone. Sono molto fiducioso”. L’allenatore rassicura tutti: tifosi, società e lo stesso Staffelli, sulla tranquillità che si vive a casa dei bianconeri. La Juventus ha effettuato numerosi cambiamenti negli ultimi mesi, non solo l’allenatore, anche giocatori, questo indubbiamente è avvenuto anche in un periodo non facile per il calcio. In un momento molto arduo arriva anche una buona notizia: Ronaldo è risultato negativo al tampone di questo pomeriggio. Il portoghese potrebbe essere disponibile per la prossima gara, per la gioia di Pirlo, la società e di tutti i tifosi. La sfida contro lo Spezia è vicina, il giocatore potrebbe essere impiegato, verrà valutato nelle prossime ore una sua eventuale convocazione.

Il siparietto della consegna del tapiro ad Andrea Pirlo è previsto per la puntata che andrà in onda questa sera, a partire dalle 20.40 su Canale 5.