Kakà elogia l’Atalanta: “Giocano un calcio straordinario. Hanno un grande progetto”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex calciatore del Milan Kakà. Uno degli attaccanti più forti della Milano rossonera non ha esitato a dire la sua sul campionato italiano: tra derby e elogi all’Atalanta di Gasperini (testa di serie).

Le dichiarazioni di Kakà: tra derby e Atalanta

Sul calcio italiano (e derby) – “Il calcio italiano più di altri ha avuto a cuore la storia dei campioni: mettendo in primo piano la fiducia piuttosto che i meriti passati. Ha permesso loro di allungare le carriere, con rispetto. La trovo una cosa assai positiva. E’ un pregio di quello che è sempre stato il calcio italiano: i più esperti non restano a svernare, ma per trasmettere valori concreti e umani ai più giovani. Serve continuità nel consolidamento dei vivai, ma la Serie A ha i suoi giovani: su tutti Bastoni, Tonali, tanto per fare due nomi da derby. Però ripeto, serve attuare un buonissimo mix”.

Elogi all’Atalanta di Gasperini: dai risultati fino ai progetti della società – Mi piace tantissimo l’Atalanta di Gasperini: ha un grande sistema dove dietro c’è un progetto molto interessante, dove oltre ai giovani ci sono anche nomi di altissimo livello. Giocano un calcio straordinario bellissimo, complimenti a loro”.