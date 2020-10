Massimo Mauro lancia la bomba: “Pirlo è un presuntuoso. Morata? Un panchinaro”

Spara a mille Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, che nel corso di un’intervista rilasciata per TuttoSport tra i tanti temi toccati ha parlato anche di Andrea Pirlo e del ritrovato Alvaro Morata. Per nessuno dei due però Mauro ha speso parole di incoraggiamento, soprattutto sul tecnico della Juventus, del quale ha parlato in questi termini:

«Pirlo è presuntuoso come i grandi tecnici ma se lo può permettere. Sembra a suo agio in panchina e sembra convinto dei suoi mezzi. A Roma ha schierato una squadra molto sbilanciata, non era scontato un assetto del genere»

Ma non se la passa bene neanche Alvaro Morata, alle parole di Massimo Mauro, descritto quasi come una presenza superflua sulla panchina bianconera:

«Penso che Morata sia destinato a fare parecchia panchina. Con Dybala, Kulusevski e Chiesa che hanno il compito di portare la palla in area per Cristiano Ronaldo, non c’è molto spazio per Morata»

Parole che fanno un po’ arrabbiare il popolo bianconero, che invece ha grande fiducia in entrambi. Pirlo, alla sua prima grande esperienza alla guida di un grande club, gode di tutta la stima e il rispetto non solo della squadra ma anche dei tifosi, mentre Morata a Torino non è mai stato dimenticato, soprattutto per il grande cuore con il quale ha sempre indossato i colori bianconeri.

Al campo l’arduo compito di decidere chi avrà ragione.