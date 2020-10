Moggi: “L’Inter vincerà lo scudetto. Il 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli? Alla fine sarà rigiocata”

Inter vincente in campionato? Il pronostico di Moggi. Intervistato in esclusiva dal sito juvenews.eu, l’ex dirigente bianconero si è sbilanciato sul possibile esito della Serie A preferendo a sorpresa i nerazzurri rispetto alla squadra di Pirlo. In particolare, Moggi ha dichiarato: “Juventus favorita? Non credo. Io penso che l’Inter quest’anno possa riuscire a vincere lo scudetto. Non è facile quando hai una squadra come la Juve davanti e soprattutto ben organizzata, ma la motivazione che hanno i nerazzurri secondo me è superiore a quella della squadra di Pirlo. Hanno sicuramente il centrocampo piu forte di quello dei bianconeri, senza ombra di dubbio. Se consideriamo che la maggior parte del gioco passa dalla linea di metà campo, l’Inter partirà favorita. A mio avviso la Juve è una squadra che sia davanti che in dietro non ha problemi, invece a centrocampo potrebbe incappare in alcune problematiche che le altre non hanno”.



La decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli, il giudizio di Moggi. L’ex direttore generale dei bianconeri ai tempi di Calciopoli ha commentato così la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione inflitto agli azzurri: “Non esiste per nessuna ragione al mondo che una ASL vieti la trasferta ad una squadra. C’è un protocollo ufficiale della Lega che, prevale su quello della sanità, di conseguenza va rispettato. Se i giocatori della Juve erano in campo insieme alla terna arbitrale, significa che la gara si doveva giocare. Detto questo, io penso che il Napoli vincerà il ricorso. Il Giudice Sportivo, nella sua sentenza, lascia comunque margini di manovra a De Laurentiis. I partenopei avranno la meglio, ne sono convinto. La partita tra la Juventus e gli azzurri sarà recuperata e questo, a mio avviso, sarà un bene per tutto il calcio”.