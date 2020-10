Un duello per le posizioni più nobili della classifica quello tra Napoli e Atalanta: i partenopei, in attesa dell’esito di Juventus-Napoli, non vogliono perdere il treno delle prime per aprire un campionato che, fino ad ora, si è dimostrato competitivo; dall’altra parte però ci sono i nerazzurri di Gasperini, testa di serie, che vogliono raggiungere quota 12 punti. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica: contesto dove, dopo mesi di attesa, sarà presente il fantasista Josip Ilicic. Il numero 72 orobico è finalmente tornato, e allo stadio San Paolo ci sarà anche lui. Ecco la sua carica social pre Napoli-Atalanta.

Napoli-Atalanta, la carica di Josip Ilicic su Instagram

Attraverso il suo profilo Instagram, Josip Ilicic ha pubblicato una foto motivazionale per annunciare il ritorno in campo dopo mesi di attesa. Grande lavoro (fisico e mentale) è stato fatto al Centro Bortolotti di Zingonia per riportarlo a pieno regime, e adesso le risposte saranno esclusivamente all’interno del rettangolo verde. Il post recita: “Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi🙏🏻 Sono tornato 💪🏻 #ForzaDea⚫🔵”. Ciò testimonia la grande voglia del “professore” atalantino. Situazione testimoniata anche dalla stessa Atalanta con una foto del fantasista prima della partenza per Napoli. Il popolo nerazzurro è entusiasta, e chissà cosa potrà regalare in campo. In ogni caso, bentornato campione!