Palinsesto Dazn 3a giornata Serie A: le gare trasmesse. Archiviati i recuperi della prima giornata, che hanno visto le vittorie di Inter, Spezia e Atalanta rispettivamente su Benevento, Udinese e Lazio, la Serie A torna in campo con il terzo turno di campionato. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Udinese-Roma, in programma questa sera alle ore 20:45 alla Dacia Arena di Udine: visita in Friuli per i giallorossi, alla ricerca di punti preziosi per trovare conferme importanti. Chi vincerà nel Saturday Night della terza giornata di andata?

Palinsesto Dazn Serie A, le gare di domenica. Domenica 04 Ottobre doppio appuntamento su Dazn. Si parte alle 12:30 con il lunch match del Gewiss Arena di Bergamo Atalanta-Cagliari: i sardi visitano Bergamo, dove la scorsa stagione vinsero con una grande prova di forza. Come finirà questa volta? Sempre domenica, ma alle 15:00, sarà la volta del primo big match di giornata, ovvero Lazio-Inter: il 2-1 dei biancocelesti sui nerazzurri la scorsa stagione, è uno dei ricordi più belli per i tifosi della Lazio. Ora è di nuovo Inzaghi contro Conte: vietato sbagliare. Andiamo a scoprire insieme le gare trasmesse e il Palinsesto Dazn Serie A relativo alla seconda giornata di campionato.

Palinsesto Dazn Serie A 3a giornata: i match trasmessi

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il Palinsesto Dazn Serie A 3a giornata, con relativo link per seguire la sfida.

Sabato 03 Ottobre 2020

Ore 20.45 Serie A 3a Giornata: Udinese vs Roma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dalla Dacia Arena di Udine

Domenica 04 Ottobre 2020

Ore 12.30 Serie A 3a Giornata: Atalanta vs Cagliari – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.20) dalla Gewiss Arena di Bergamo

Ore 15.00 Serie A 3a Giornata: Lazio vs Inter – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.40) dallo Stadio Olimpico di Roma

