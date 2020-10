Palinsesto Dazn Serie A 4a giornata: le gare trasmesse. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Crotone-Juventus, in programma domani sera, sabato 17 ottobre, alle ore 20:45 all’Ezio Scida di Crotone: dopo la pausa per le Nazionali, torna in campo la Juventus di Pirlo per cercare punti preziosi nell’inseguimento al tandem di testa Milan-Atalanta. Come finirà il Saturday Night del 4° turno di campionato?

Palinsesto Dazn Serie A, le gare di domenica. Domenica 18 Ottobre doppio appuntamento su Dazn. Si parte alle 12:30 con il lunch match del Dall’Ara Bologna-Sassuolo: sfida tutta emiliana tra il Bologna di Mihajlovic e il Sassuolo di De Zerbi. Chi avrà la meglio? Sempre domenica, ma alle 15:00, sarà la volta del secondo derby di giornata, quello tutto toscano tra Spezia-Fiorentina: tra l’addio di Federico Chiesa e le ultime due sconfitte consecutive, la Fiorentina sta vivendo un momento di riassestamento. La medicina più efficace sono sempre i 3 punti, gli stessi che la neopromossa Spezia vuole regalare ai suoi tifosi. Andiamo a scoprire insieme le gare trasmesse e il Palinsesto Dazn Serie A relativo alla quarta giornata di campionato.



Palinsesto Dazn Serie A 4a giornata: i match trasmessi

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il Palinsesto Dazn Serie A 4a giornata, con relativo link per seguire la sfida.



Sabato 17 Ottobre 2020

Ore 20.45 Serie A 4a Giornata: Crotone vs Juventus – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dall’Ezio Scida di Crotone

Segui CROTONE-JUVENTUS in diretta streaming su DAZN

Domenica 18 Ottobre 2020

Ore 12.30 Serie A 4a Giornata: Bologna vs Sassuolo – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dal Renato Dall’Ara di Bologna

Segui BOLOGNA-SASSUOLO in diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 Serie A 4a Giornata: Spezia vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.50) dall’Alberto Picco di La Spezia

Segui SPEZIA-FIORENTINA in diretta streaming su DAZN