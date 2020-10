Palinsesto Dazn Serie A fino alla 16a giornata: il programma completo

Palinsesto Dazn Serie A fino alla 16a giornata: le gare trasmesse. Attraverso il proprio sito ufficiale, nella serata di ieri la Lega Serie A ha reso nota la programmazione completa della Serie A fino a fine anno, precisamente fino alla 16esima giornata di campionato, ovvero fino al 06 gennaio 2021. Contestualmente sono stati resi noti anche giorni, orari e canali interessati dei match trasmessi. Per quanto riguarda il palinsesto su Dazn della Serie A nelle prossime cinque giornate la Juventus verrà trasmessa per ben tre volte, mentre la squadra che sarà più presente sulla piattaforma sarà la Lazio con 8 appuntamenti. Il Milan esordirà su Dazn durante la sesta giornata per la sfida con l’Udinese, l’Inter invece tornerà ad essere trasmessa per tre turni a cavallo tra novembre e dicembre.

Serie A su Dazn, il palinsesto fino alla 16a giornata

Tra i tanti match che verranno trasmessi sull’app di Dazn bisogna anche segnalare i cosiddetti “big match”: Lazio-Juventus domenica 8 novembre all’ora di pranzo, Milan-Lazio mercoledì 23 dicembre ore 20.45 e Lazio-Fiorentina mercoledì 6 gennaio ore 15.00. Ricordiamo che anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva, la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi



5a giornata Andata

Sabato 24 ottobre 2020 ore 20.45 Lazio-Bologna

Domenica 25 ottobre 2020 ore 12.30 Cagliari-Crotone

Domenica 25 ottobre 2020 ore 15.00 Benevento-Napoli

6a giornata Andata

Sabato 31 ottobre 2020 ore 20.45 Bologna-Cagliari

Domenica 1 novembre 2020 ore 12.30 Udinese-Milan

Domenica 1 novembre 2020 ore 15.00 Torino-Lazio

7a giornata Andata

Sabato 7 novembre 2020 ore 20.45 Parma-Fiorentina

Domenica 8 novembre 2020 ore 12.30 Lazio-Juventus

Domenica 8 novembre 2020 ore 15.00 Genoa-Roma

Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese

8a giornata Andata

Sabato 21 novembre 2020 ore 20.45 Juventus-Cagliari

Domenica 22 novembre 2020 ore 12.30 Fiorentina-Benevento

Domenica 22 novembre 2020 ore 15.00 Inter-Torino

9a giornata Andata

Sabato 28 novembre 2020 ore 20.45 Atalanta-Hellas Verona

Domenica 29 novembre 2020 ore 12.30 Lazio-Udinese

Domenica 29 novembre 2020 ore 15.00 Milan-Fiorentina

10a giornata Andata

Sabato 5 dicembre 2020 ore 20.45 Inter-Bologna

Domenica 6 dicembre 2020 ore 12.30 Hellas Verona-Cagliari

Domenica 6 dicembre 2020 ore 15.00 Udinese-Atalanta

Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese

11a giornata Andata

Sabato 12 dicembre 2020 ore 20.45 Lazio-Hellas Verona

Domenica 13 dicembre 2020 ore 12.30 Cagliari-Inter

Domenica 13 dicembre 2020 ore 15.00 Atalanta-Fiorentina

12a giornata Andata

Martedì 15 dicembre 2020 ore 20.45 Benevento-Lazio

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20.45 Genoa-Milan

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20.45 Hellas Verona-Sampdoria

13a giornata Andata

Sabato 19 dicembre 2020 ore 20.45 Parma-Juventus

Domenica 20 dicembre 2020 ore 15.00 Benevento-Genoa

Domenica 20 dicembre 2020 ore 12.30 Torino-Bologna

Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese

14a giornata Andata

Martedì 22 dicembre 2020 ore 18.30 Crotone-Parma

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 Milan-Lazio

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 Roma-Cagliari

15a giornata Andata

Domenica 3 gennaio 2021 ore 15.00 Parma-Torino

Domenica 3 gennaio 2021 ore 15.00 Roma-Sampdoria

Domenica 3 gennaio 2021 ore 20.45 Juventus-Udinese

16a giornata Andata

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 Bologna-Udinese

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 15.00 Lazio-Fiorentina

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 18.00 Napoli-Spezia