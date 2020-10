Parma Verona probabili formazioni: ballottaggio Lazovic-Dimarco

− PARMA VERONA PROBABILI FORMAZIONI

Match interessante al Tardini tra Parma e Verona, con fischio d’inizio domenica 4 ottobre alle ore 15. Due squadre con diversi stati di forma, da un lato i ducali, con tantissime assenze soprattutto in avanti e ancora a zero punti dopo due turni di campionato. Ko, infatti, sia all’esordio contro il Napoli in casa che lunedì scorso a Bologna per 4 a 1. Continua, invece, l’ascesa della squadra di Juric, che dopo i fasti della precedente stagione, vuole riconfermarsi magari sognando obiettivi più prestigiosi. Per adesso, la classifica parla a favore degli scaligeri, a punteggio pieno dopo due partite, grazie ai tre punti guadagnati a tavolino sulla Roma per il caso Diawara e alla vittoria di una domenica fa contro l’Udinese. Ecco nel dettaglio Parma Verona probabili formazioni.

Parma Verona probabili formazioni, Karamoh dal 1°minuto

Scelte obbligate per Fabio Liverani, alle prese con tantissime assenze per quanto riguarda il reparto offensivo. Out, infatti, sia Inglese che Cornelius. Tra i pali, dunque, Sepe; difesa a 4 composta da Laurini, Dermaku, Bruno Alves e Pezzella. In centrocampo, spazio a Kurtic, Brugman e Grassi, mentre sulla trequarti agirà lo sloveno Kucka. In attacco, corsa e qualità con Gervinho e Karamoh.

Nell’Hellas, Juric dovrebbe fare a meno di capitan Veloso, ma recupera Lazovic. In porta Silvestri, fresco di convocazione in Nazionale, con Cetin, Gunter e Lovato in difesa; centrocampo a 4 formato da Faraoni a destra, Ilic e Tameze in mezzo e ballottaggio Lazovic-Dimarco, con l’ex Inter leggermente favorito. Sulla trequarti, riecco Barak e Zaccagni a supportare l’unica punta Favilli.

Probabili formazioni Parma Verona

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Dermaku, Alves, Pezzella; Kurtic, Brugman, Grassi; Kucka; Karamoh, Gervinho. All. F. Liverani.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Barak; Favilli. All. I. Juric.