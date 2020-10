Perin: “Noi calciatori rispettiamo i protocolli!”

L’aumento dei contagi da Coronavirus e la disposizione del nuovo DPCM da parte del Governo stanno di certo condizionando l’equilibrio dell’intera società, portando giustamente alle strette i comportamenti di ognuno di noi.

Anche il mondo del calcio è ancora stato colpito da tale situazione sociale. In particolar modo, molti calciatori della nostra Serie A sono risultati positivi ai tamponi nelle ultime settimane. Ciò ha dunque impedito lo svolgimento di diverse partite e sono sorte diverse polemiche, come quella legata a Juventus-Napoli.

In un’intervista a La Repubblica, il portiere del Genoa Mattia Perin – anche lui vittima del virus – ha parlato molto apertamente di questa condizione storica nel suo campo di lavoro:

“Basta con gli stereotipi del calciatore ricco, viziato e menefreghista! Nessuno toglie la mascherina, rispettiamo regole e distanziamenti, poi è inevitabile che in campo veniamo in contatto…”



Il giocatore, inoltre, rivela come possano pesare persino per loro queste restrizioni:

“Gli stadi vuoti mi fanno piangere il cuore. La pandemia ci ha dimostrato che i tifosi sono essenziali quanto e più degli atleti. Ma il calcio deve andare avanti e noi giocatori siamo pronti a prenderci dei rischi.”





In conclusione, Perin ha raccontato della sua esperienza: