Pistocchi su Twitter: “Fonseca, Stroppa, Juric e Koeman hanno dato una lezione di gioco a Pirlo”

Dopo la sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro il Barcellona (0-2) e gli ultimi due pareggi contro Crotone (1-1) e Verona (1-1) in Serie A, tifosi e addetti ai lavori iniziano a criticare l’operato di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. Arrivato in estate per sostituire il ‘mai amato’ Maurizio Sarri, Andrea Pirlo si è presentato al mondo bianconero portando tantissimo entusiasmo e con la volontà di aprire un nuovo ciclo vincente. La stampa italiana fin da subito l’ha definito “Maestro” e “Predestinato”, certamente delle accezioni abbastanza azzardate per un allenatore alla prima esperienza in Serie A. Di questa opinione è sempre stato il giornalista Maurizio Pistocchi che, subito dopo il match perso dalla Juventus contro il Barcellona, ha postato il seguente tweet sul suo profilo twitter: “La Juventus ha giocato 6 partite ufficiali: 2 vittorie-Samp e Dinamo Kiev, 3 pareggi-Roma Crotone Verona-1 sconfitta con il Barcellona. Totale 9 pt su 18, e in 4 partite su 6, Fonseca, Stroppa, Juric e Koeman hanno dato una lezione di gioco a Pirlo“.

L’altro tweet di Pistocchi su Capello

Maurizio Pistocchi, sul proprio profilo twitter, ha commentato ironicamente le parole di Capello postando il seguente tweet: “#capello nel pre-gara elogia Moggi&Giraudo, nel post contesta il fuori gioco nel 3^gol -in fuorigioco-di Morata, e la poca competitività in Europa del calcio italiano. Vero:quando la sua Juve piena di campioni usciva ai quarti di Champions con Liverpool e Arsenal era colpa sua“.