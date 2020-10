Roma, ritorna il vecchio stemma

Una buona notizia per i tifosi della Roma, il vecchio stemma tanto amato dalla tifoseria giallorossa. Pallotta lo aveva tolto, Friedkin lo ripristina. I tifosi della Roma la prossima stagione avranno di nuovo il vecchio stemma sulla maglia, quello cambiato durante la prima era americana e che per tanti anni è stato oggetto di contestazione da una parte del tifo giallorosso. L’avvocato Lorenzo Contucci accompagnato da due persone di fiducia ha consegnato al Ceo della Roma Fienga una raccolta di firme per richiedere il ripristino del vecchio stemma. La raccolta firme per il vecchio stemma della Roma è stato diviso in due parti: 11927 firme, come l’anno di nascita della squadra; e 753 come la fondazione della città, ovviamanete in Avanti Cristo.

A tal proposito l’avvocato Lorenzo Contucci ha rilasciato delle dichiarazioni: “Abbiamo illustrato al dottor Fienga per quale motivo la tifoseria vuole il ritorno al vecchio stemma. Le firme raccolte non sono tantissime, ma sono pesanti. Così come nel 1996 11927 persone chiesero il ritorno al vecchio stemma al posto del lupetto, oggi si è riproposta la questione. La Roma è stata molto sensibile nell’ascoltare le nostre motivazioni. Saremo contentissimi di rivedere sulla maglia il logo, anche per ritornare ad acquistare il merchandising”.

C’è un però, ovvero visto che il marchio “Roma” spinge di più di “AS Roma”, il Ceo giallorosso ha accettato di ripristinare il vecchio stemma sulla seconda maglia della prossima stagione.