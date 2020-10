Seria A, Bologna-Cagliari 3-2: Barrow ritrova il gol, Mihajlovic i tre punti

Al dall’Ara una gara rocambolesca tra Bologna e Cagliari. Il match si chiude 3-2 per i padroni di casa con una splendida doppietta di Barrow che finalmente va a segno in questa stagione.

La squadra di Mihajlovic aveva bisogno di fare risultato, erano tre giornate di campionato che non si riusciva a mettere a segno neanche un punto. Altro punto positivo del match è un giocatore importante che ritrova la via del gol, Barrow. A guidare la gara nei primi minuti è la squadra di Di Francesco, basta poco per dimostrare la determinazione degli ospiti, il Cagliari si porta in vantaggio dopo 15 minuti con Joao Pedro. Ma il Bologna non si arrende, Barrow in avvio della ripresa riesce a pareggiare i conti. Neanche il tempo di esultare che arriva la risposta del Cagliari con il vantaggio di Simeone. Il secondo tempo promette scintille. Il Bologna è motivato e continua a cercare la strada del gol, trovata da Soriano dopo appena dieci minuti. Alla fine è Barrow che ribalta tutto con il 3-2, che la squadra emiliana riesce a tenere fino al triplice fischio.

Tre sconfitte consecutive erano davvero troppe per il Bologna che finalmente può tirare un sospiro di sollievo e rialzare la testa. Il merito di un bel gioco è anche di Palacio che, nonostante non sia andato a segno, ha fatto tanto lavoro per i compagni, aiutandoli a risalire verso la porta avversaria e fare gol.

Mihajlovic sorride, non era semplice affrontare una squadra che nelle ultime tre uscite ha ottenuto altrettanti vittorie.