Atalanta-Cagliari probabili formazioni: conferme e riscatti – L’Atalanta ha grande voglia di consolidare il primato in classifica, e le vittorie contro Torino e Lazio hanno aumentato l’entusiasmo nerazzurro. Dall’altra parte c’è il Cagliari di Di Francesco, alla ricerca di un riscatto immediato per fare un passo importante in classifica. Si prospetta sicuramente un match apertissimo da entrambe le parti, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Atalanta-Cagliari probabili formazioni: le scelte di Di Francesco e Gasperini

Gli ospiti punteranno a fare un colpo esterno per risollevare la china rossoblu, e Di Francesco schiererà un 4-3-3 offensivo con Joao Pedro, Simeone e Sottil. Chiavi del centrocampo al trio Nandez, Marin, Rog. In difesa spicca il neo acquisto Diego Godin (preso dall’Inter). Per quanto riguarda invece l’Atalanta, ritorna titolare la formazione che ha vinto contro il Torino (Gomez a sostegno di Muriel e Zapata), Djimsiti sulla retroguardia sarà affiancato da Toloi e Palomino. De Roon ritorna a centrocampo dopo aver disputato il secondo tempo a Roma con la Lazio.

