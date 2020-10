Atalanta-Sampdoria probabili formazioni: scontro diretto per l’alta classifica – Una partita dove i pronostici lasciano il tempo che trovano: soprattutto se davanti ci sono due squadre in forma. Da una parte ci sono i nerazzurri di Gian Piero Gasperini (abbastanza motivati dopo la vittoria in Champions League), dall’altra i doriani di Ranieri carichi visti i tre punti conquistati contro la Lazio Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Atalanta-Sampdoria probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Ranieri

Per quanto riguarda invece l’Atalanta, formazione tipo considerando anche il doppio impegno in Champions League: 3-4-1-2 con Gomez a sostegno di Josip Ilicic (fiducia dopo la buona prestazione contro il Midtjylland) e Zapata. Pasalic verrà affiancato a De Roon; Mojica farà rifiatare Robin Gosens sulla sinistra. Fiducia in Sutalo e Palomino sulla retroguardia. I blucerchiati cercheranno la via del contropiede con un 4-4-2 collaudato: Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello daranno solidità in difesa; chiavi del centrocampo a Jankto e Verre; reparto offensivo con Ramirez e Quagliarella.

