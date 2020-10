Serie A DAZN 5a giornata: Palinsesto e Telecronisti. La nuova stagione di Serie A è appena iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni della Serie A DAZN proseguono anche durante la penultima settimana di ottobre.

Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Lazio-Bologna, in programma questa sera, sabato 24 ottobre, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma: la Lazio cerca la sua prima vittoria in campionato all’Olimpico contro il Bologna dell’ex biancoceleste Sinisa Mihajlovic. Come finirà il Saturday Night del 5° turno di campionato?

Serie A DAZN, le gare trasmesse domenica. Domenica 25 Ottobre doppio appuntamento su Dazn. Si parte alle 12:30 con il lunch match della Sardegna Arena Cagliari-Crotone: quattro gol subiti sul campo del Genoa e quattro gol subiti sul campo del Sassuolo. Non è iniziata al meglio la serie di trasferte del Crotone, che vuole invertire la tendenza alla Sardegna Arena di Cagliari. Chi avrà la meglio? Sempre domenica, ma alle 15:00, sarà la volta del derby campano Benevento-Napoli: derby campano tra Benevento e Napoli, con in panchina due grandi amici ed ex compagni di squadra: Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi. Andiamo a scoprire insieme le gare trasmesse e il Palinsesto Serie A DAZN relativo alla quinta giornata di campionato.



Serie A DAZN 5a giornata: i match trasmessi in streaming

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il palinsesto delle gare e i telecronisti della 5a giornata Serie A DAZN.



Sabato 24 Ottobre 2020

Ore 20.45 Serie A 5a Giornata: Lazio vs Bologna – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dallo Stadio Olimpico di Roma

Segui LAZIO-BOLOGNA in diretta streaming su DAZN

Domenica 25 Ottobre 2020

Ore 12.30 Serie A 5a Giornata: Cagliari vs Crotone – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.20) dalla Sardegna Arena di Cagliari

Segui CAGLIARI-CROTONE in diretta streaming su DAZN



Ore 15.00 Serie A 5a Giornata: Benevento vs Napoli – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.40) dal Vigorito di Benevento

Segui BENEVENTO-NAPOLI in diretta streaming su DAZN