Serie A, dove vedere Benevento Napoli streaming e diretta tv

Serie A, dove vedere Benevento Napoli in streaming e in tv.

Allo Stadio Ciro Vigorito va in scena il match Benevento – Napoli, gara valida per la quinta giornata di Serie A.

Il derby campano arriva in un momento importante per il Benevento. Il club sannita ha perso 5-2 contro la Roma all’ultima giornata ma ha fatto vedere buone cose anche all’Olimpico, dando continuità alle belle prestazioni di inizio stagione. I ragazzi di Pippo Inzaghi infatti sono decimi in classifica a quota sei punti.

Il Napoli invece in settimana ha trovato la prima sconfitta (sul campo) stagionale in Europa League e avrà voglia di riscattare subito la brutta prestazione offerta contro l’AZ Alkmaar. In campionato invece, esclusa la vicenda contro la Juventus, i partenopei hanno fatto sempre bene e sono reduci dalla bella vittoria per 4-1 contro l’Atalanta che li ha portati al quinto posto con otto punti.

Il pronostico è tutto in favore del Napoli: gli azzurri hanno sempre vinto contro il Benevento nei quattro precedenti disputati finora. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate è stato nell’unica volta in cui il Benevento ha disputato la Serie A nella stagione 2017/2018: al Vigorito finì 2-0 per il Napoli grazie alle reti di Mertens e Hamsik.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 15 e l’arbitro della gara sarà Daniele Doveri.

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Dove vedere Benevento Napoli streaming e tv

Il derby campano tra Benevento e Napoli sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire il match Benevento – Napoli in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese.