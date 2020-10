Serie A, dove vedere Parma Spezia: streaming e diretta TV

Dove vedere Parma Spezia, presentazione del match. Alle ore 15 di domenica 25 ottobre il Parma di Roberto D’Aversa ospiterà lo Spezia di Vincenzo Italiano, il match è valido la 5.a giornata del campionato di Serie A.

I ducali occupano la 18.a posizione in classifica con appena 3 punti (1 vittoria e 3 sconfitte) e sono reduci dalla pesante sconfitta rimediata contro l’Udinese nel match perso per 3-2 alla ‘Dacia Arena’.

Gli aquilotti, invece, occupano la 14.a posizione in classifica con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte) e sono reduci dall’ottimo pareggio ottenuto nel match casalingo contro la Fiorentina, gara terminata 2-2 dopo lo 0-2 iniziale in favore dei viola.

Parma-Spezia sarà diretta dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Bindoni e Annaloro, mentre il quarto uomo sarà il signor Pairetto. Var ed Avar saranno rispettivamente Orsato e Galetto.

Le probabili formazioni di Parma-Spezia

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Karamoh. All: Liverani.

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Deiola, Ricci, Acampora; Gyasi, Nzola, Verde. All: Italiano.

Dove vedere Parma Spezia in tv e streaming. Il match Parma Spezia, valevole per la 5.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Dove vedere Parma Spezia, i precedenti. Primo confronto ufficiale in Serie A per le due squadre. Negli altri campionato sono 12 i precedenti con un bilancio in perfetta parità: infatti sono 4 vittorie per i ducali, 4 i pareggi e 4 le vittorie dei liguri.